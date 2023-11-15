حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024, حيث حدّدت المديريات التعليمية والإدارات خطوات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال منافذ فورى والبريد، وذلك من خلال تسجيل الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الشخص، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية بواقع 158 جينها.

سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وتعتبر هذه الأوراق المطلوبة عبارة عن :

- إيصال سداد المصروفات الدراسية.

- 4 صور من الإيصال.

- أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158 جنيها في البريد.

- صورتين من الإيصال على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل.

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر.

- واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.

خطوات سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

خطوات سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

بات الطلاب يبحثون عن خطوات سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول المُقرر أن تبدأ في يناير المقبل .. حيث يتم اتباع الآتي:

التوجه إلى فوري أو مقر أقرب بريد.

يتقدم الشخص بطلب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يصطحب الشخص الأوراق السابق ذكرها من إيصال سداد المصروفات الدراسية و4 صور من الإيصال/ وأصل إيصال سداد رسوم الامتحانات بواقع 158 جنيها في البريد وصورتين من الإيصال، على أن يتم تفعيل خدمة سداد رسوم الامتحانات بداية ديسمبر المقبل و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس ٤×٦ مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر، إضافة إلى واحد طابع تعليمى بقيمة 10 جنيهات.

ومن المقرر أن تتم الامتحانات وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.