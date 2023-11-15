عمرو الفقي: حصلنا على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال مجانًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - أكد عمرو الفقى المدير التنفيذى للشركة المتحدة، أنه سعيد بتعاون الشركات الراعية للحصول على بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأوضح عمرو الفقى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن الشركات الراعية لحقوق بث مباريات منتخب مصر فى تصفيات المونديال 2026، أن التعاقد على جميع المباريات بالمجان، موضحا أن هذه الخطوة لم تحدث منذ 2006.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.