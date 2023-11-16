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أحمد جودة - القاهرة - سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بختام المعاملات اليومية يسجل أسعار جديدة ومفاجأت مدهشة خاصة في سعر العيار الأكثر تداولًا بكافة الأسواق المحلية عيار 21 حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 أكثر من 2700 جنية مصري، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارًا بين السيدات والأكثر سحبًا بالأسواق.

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسعار الذهب اليوم بختام المعاملات اليومية بمحافظة بورسعيد بالتفصيل من خلال النقاط التالية.

أسعار الذهب اليوم أثناء ختام المعاملات اليومية بمحافظة بورسعيد:

سعر الجرام من عيار 24: بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم 3011 جنيهًا "دون مصنعية".

بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم 3011 جنيهًا "دون مصنعية". سعر الجرام من عيار 21: وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 2720 جنية "دون مصنعية".

وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 2720 جنية "دون مصنعية". سعر الجرام من عيار 18: توقف سعر الجرام من عيار 18 عند2331 جنية "دون مصنعية".



أسعار الذهب اليوم أثناء ختام المعاملات اليومية بالمنوفية:

سعر الجرام من عيار 14: شهد سعر الجرام من عيار 14 1800 جنية "دون مصنعية".

شهد سعر من عيار 14 1800 جنية "دون مصنعية". سعر الجرام من عيار 10: شهد سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه "دون مصنعية".

شهد سعر الجرام من عيار 10 نحو1224 جنيه "دون مصنعية". سعر الأونصة الذهبية: وصل سعر الأونصة الذهبية اليوم حسب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نحو 1965 دولار.

وصل سعر الأونصة الذهبية اليوم حسب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نحو 1965 دولار. سعر الجنية الذهب: بلغ الجنية الذهب إلى 21600 جنيه "دون مصنعية".

"اتجوز بسرعة" مفاجأت جديدة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل سعر جديد في محافظة بورسعيد "اشتري الآن"





كيفية معرفة سعر المصنعية للذهب في الأسواق المحلية:

تظل قيمة المصنعية للذهب ثابتة حتى صباح اليوم الأربعاء داخل في مصر، حيث يُسمح حاليًا ببيع الجرام الواحد بنفس أسعار الذهب المعلنة في اليوم السابق.

يجب الإشارة إلى أن "المصنعية" هي القيمة المالية التي يُضيفها صاحب المحل إلى سعر الذهب الرسمي. تختلف هذه القيمة من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتتراوح نسبتها عادة بين 6 و10%.