حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تشكر المتحدة: نستثمر 100 دقيقة لشرح برنامجنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - وجهت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الشكر، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي قرارها منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة في تصريحات خاصة، إن ما قررته الشركة خطوة ممتازة لدعم المرشحين بالتساوي، مؤكدا أن ما قررته الشركة واحد من الأدوات الهامة للوصول للناخبين بسهولة ويسر نظرا لأن قنوات شركة المتحدة تتمتع بنسب مشاهدة عالية.

وأوضح أن قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية هامة من أجل التواصل مع الجماهير وهو ما يوفر مجهود كبير علي الحملات الانتخابية فضلا عن أنه سيوفر أيضا أعباء مالية علي إدارة الحملات الانتخابية.

وأشار إلى أن الدقائق الممنوحة للمرشحين والتي تصل ل100 دقيقة كبيرة للغاية يمكن من خلالها شرح البرنامج الانتخابي بكل تفاصيله مما يساعد علي توفر التنافسية الأمر إلي يؤدي بدوره لحالة من الزخم للسباق الانتخابي.

واختتم تصريحاته قائلا: نشكر الشركة المتحدة علي هذه الخطوة الهامة".

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، قررت الشركة منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين، وأن ذلك يأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.