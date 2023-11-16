حملة عبد السند يمامة عن مبادرة 100 دقيقة إعلانية من المتحدة: دليل على نزاهة الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - ثمن عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن هذا القرار يُبرهن أن "المتحدة للخدمات الإعلامية" تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التى تتمتع بها في منح الفرصة لكافة المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، خلال تصريحات خاصة، أنه سيتم استغلال هذه المدة المشار إليها في استعراض البرنامج الانتخابي لجموع المواطنين بشكل أكثر دقة، حتى يتمكن المواطن من الوقوف على كافة ملامح البرنامج الذى يتضمن عدة محاور هامة، مشيرا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن الذى يكون بمقدوره معرفة كل برنامج انتخابي لكل مرشح، حتى يتمكن من الاختيار الدقيق والأدلاء بصوته عن قناعة.

في حين أكد ياسر شوري، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، أن هذا القرار يكشف عن نهج الشركة المتحدة التى تمنح كافة المرشحين فرص متساوية دون التحيز أو التمييز لمرشح دون غيره، فإن منح هذه الدقائق يختصر الكثير أمام الحملة للوصول إلى الملايين عبر قنوات الشركة التى تعد أهم المؤسسات الإعلامية، والتى اعتادت منذ بداية الانتخابات الرئاسية على إتاحة الفرصة بكل شفافية، مما يؤكد على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وأن الصندوق هو الذى سيأتي برئيس مصر القادم.

وأوضح " شوري"، خلال تصريحات خاصة، أن الدكتور عبد السند يمامة، عقد عدة لقاءات على قنوات الشركة المتحدة، ونجح في استعراض برنامجه الانتخابي بكل شفافية، لافتا أن هناك اهتمام كبير لنقل كافة المؤتمرات التى عقدتها الحملة بشكل لافت وعادل للغاية.