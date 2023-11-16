نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة مكرم: المتشككون من المصريين في الخارج كنا نواجههم بكل صراحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة سابقا، إن المصريين في الخارج كانوا يجتهدون في الدفاع عن الوطن، حتى لا يقال إنهم تركوا الوطن وهاجروا، وكثير منهم قال لي خلال الحرب على الإرهاب إننا سنقف هنا في البرد في وجه الإخوان كما يقف أبناؤنا الجنود في وجه الإرهابيين.



وأضافت خلال استضافتها في الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المتشككين من المصريين في الخارج كنا نواجههم بكل صراحة، نعم لدينا مشكلات ولدينا تحديات، وأشرح له خطة الدولة في مواجهتها بالتفصيل، فيبدأ في الاطمئنان، لأن شكوكه تأتي من شائعات مواقع التواصل فلا بد أن يتمتع المصدر الرسمي بالمصداقية.

وذكرت أنه وقت أزمة الحرب الأوكرانية قررت مصر إجلاء أبنائها الطلبة من أوكرانيا، وتكرر الأمر في روسيا والسودان، ولم يكن دور مصر مجرد إعادتهم لأرض الوطن، لكن بداية من توفير الوجبات لهم وحتى استكمالهم السنة الدراسية التي كانوا فيها في الجامعات المصرية حفاظا على مستقبلهم، وهذا نتيجة أن النموذج الذي يقود الدولة وهو الرئيس السيسي يفعل ذلك في كل مهامه، فبالتالي كل الدولة تقتدي به.