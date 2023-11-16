حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 17-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-11-2023

مهنياً: تحدد اهدافك في هذا اليوم المثمر مع انتقال القمر الى العذراء يعطيك قوة ويحرك الأوضاع المهنية لصالحك لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصاً أنك واثقاً بقدراتك الذاتية فلا تدع احد يغمرك بتيارات سلبية.

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة.

صحياً: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-11-2023

مهنياً: يوم جيد يجعلك تشرق بافكار جديدة او تعرف منحى جيد زتصادف الدعم والتشجيع وتلفت الانظار اليك بحيث تصبح المسائل المهنية اكثر سلاسة ما يجعلك مصدر سعادة وفرح لمن حولك ويسود المنطق في العلاقات.

عاطفياً: كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي والبدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي.

صحياً: لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-11-2023

مهنياً: متعب حزين متوتر فاقد للصبر عصبي أكثر من اللازم قد تنتابك حسلسية من مواضيع صغيرة تضخمها فلا تجرح احدا بكلامك وعصبيتك حاول ان تنسحب من معركة كلامية..صحيح ان لك حقوق لكن عليك واجبات والتزامات ..

عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك المتغيرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك.

صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17-11-2023

مهنياً: الاجواء حولك مشعة انت تتمتع بروح معنوية عالية وثقة بالنفس كبيرة وقد ينتابك الحماس للبدء من جديد بحيث يحمل لك هذا اليوم المزيد من الطاقة والحلول ويرطّب الأجواء ويشير إلى الازدهار في حياتك المهنية.

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة.

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 17-11-2023

مهنياً: الحظ والقدر يساعدك ويحمل اليك الهدايا واللقاءات كل شخص حسب وضعه ما يجعلك تشعر بارتياح المادي والمعنوي ما يسهل عليك تسديد ديونك او مستحقاتك او ربما تناقش عائدات لك او قد تلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد.

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك.

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحياناً.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17-11-2023

مهنياً: تختفي العراقيل في هذا اليوم مع انتقال القمر الى برجك وتكون الظروف مناسبة ومساعدة فانت تملك المقدرة اللازمة للتغلب على المعاكسات وبفضل قدراتك سوف تحصل على ما تريد وتصل الى اهدافك .

عاطفياً: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.

صحياً: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-11-2023

مهنياً: لست في افضل حالاتك منزعج عصبي تثور من اي كلمة لذلك مطلوب منك الهدوء كي لا تفاقم الخلافات وحاول ان تتقبل القليل من الملاحظات ولا تضخم المشكلات أن الظروف الفلكية غير مناسبة والمصادفات المزعجة تزيد من التشنّج.

عاطفياً: إذا أردت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-11-2023

مهنياً: يوم اجتماعي بامتياز يحمل إليك فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك فتتخلص من شعورك بعدم الرضى وتشق طريقك نحو حياة أفضل واسعد يبقى على مواليد العشرية الأولى من العقرب الانتباه من تاثيرات المريخ التي تسبب الحوادث.

عاطفياً: إذا بحثت في اوراق الماضي تجد الحل الأفضل للمشكلة التي تعانيها مع الشريك.

صحياً: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-11-2023

مهنياً: يوم متقلب حاول ان تحسن علاقاتك بعيدا عن إهدار الوقت بأمور ثانوية وحاول ان تجلس مع نفسك وتعيد تقييم حياتك لترى أخطاءك وتجد حلولا ومن الأفضل أن تبتعد عن الضجة وتكون أكثر إيجابية.

عاطفياً: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في أفكارك، وخصوصاً إذا لم تقنعه بها أولاً.

صحياً: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-11-2023

مهيناً: تفرح لالتفاف الناس حولك وتستفيد من علاقاتك وتباشر اعمالك بايجابية في هذا اليوم الترابي الواعد جدا يحمل لك الخير والمساعدة من الأهل والزملاء في العمل يوم مهم للتقدّم المهني، والتطور والتواصل مع ذوو النفوذ بحيث تبدو العلاقات ممتازة.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذراً.

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-11-2023

مهنياً: واخيرا سوف تتنفس الصعداء في هذه المرحلة المتقلبة مع تواجد الكواكب مجتمعة في العقرب الا انك سوف تعيش اليوم ظروف جيدة وإيجابية فانت محظوظ تسوق مهاراتك وتشرح وجهة نظرك بإيجابية احداث جيدة جدا حولك ما يجعلك تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.

عاطفياً: حاول أن تتقرب من الشريك في كل ما يقوم به، فهو وفيّ أكثر مما تتصوّر.

صحياً: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-11-2023

مهنياً: تتبدل الاجواء مع انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من العذراء ما يجعل مربك منزعج وغير مرتاح تصرفاتك ارتجالية وقد تراودك الشكوك وتحتار في امرك بسبب انشغالات مهنية وعائلية قد تعيش يوما طويلا ومتقلبا على كافة الاصعدة لذلك لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنياً في ما تقوم به ولا تجعل التوتر يتراكم في حياتك.

عاطفياً: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصاً يحبك كالحبيب ويكون مخلصاً معك إلى أقصى الحدود.

صحياً: تبذل مجهوداً كبيراً في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.