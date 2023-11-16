وزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات المعرض الدولي الـ 43 لتجهيزات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - شارك، مساء اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة.

وقد قامت بتنظيم هذا المعرض المجموعة المصرية للتسويق تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقد شارك في الحضور الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذ عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والأستاذ يسري حجازي مدير عام ومنسق المعرض.

وقد استهل السيد الوزير مشاركته بالقيام بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، ورأيهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.

ومن جانبه، أبدى السيد أحمد عيسى سعادته لتواجده اليوم في المعرض وفخره بما شاهده خلال الجولة من صناعات مصرية متميزة وعالية الجودة، متمنياً لجميع المشاركين في المعرض التوفيق والنجاح.

وأكد على حرص الوزارة على تقديم كافة آوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة.

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة أيضاً على تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يأتي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة.

وأشار إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجولة، قام السيد الوزير بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الطهي Young Chef.

كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء السيد الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التي يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذي برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة ، بالإضافة إلى أربعون عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض يقام سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.