القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على أهداف جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:28 صباحاً - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية على أهداف فى جنوب لبنان.

وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات على الحدود مع لبنان.

واعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان؛ تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثنمًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعاً عن الأطفال والمدنيين فى غزة.