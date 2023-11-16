وزارة العمل : ”سلامتك تهمنا” للتوعية باجراءات السلامة والصحة المهنية بشركة السكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير ، ندوة للتوعية فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات ، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوى للاجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة .

واوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة فى تقريرٍ للوزارة ، ان فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية ،ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والاصابات،وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطواري والاخلاء، بشأن كيفيه إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم،وعلى المنشآت ورأس المال،والحد من حدوث الحرائق،وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات ..وفى ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديراً لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة ..