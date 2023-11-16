بعد استجابة السيسي.. وصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل للعلاج في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 12:32 مساءً -

أفادت« القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس المصرى.

وفي ذات السياق كانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطينيي، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».