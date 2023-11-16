بعد كأس العالم للأندية.. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - يعود محمود كهربا لاعب الأهلى للمشاركة فى مباريات فريقه بمسابقة الدورى عقب انتهاء مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى تقام بالسعودية فى شهر ديسمبر المقبل، بعد انقضاء العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات فى مسابقة الدورى.

وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الأربعة التى شارك فيها الأهلى بالدورى أمام المصرى والإسماعيلى والمقاولون وسيراميكا والجونة ويتبقى له مباراتان حتى يعود للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء الإيقاف.

ويلعب الأهلى مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى أمام سموحة وزد ثم يسافر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم، قبل أن يعود مجددا لاستكمال مشواره فى البطولات المحلية والأفريقية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلى منح لاعبى الفريق الدوليين راحة لمدة 24 أو 48 ساعة عقب عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله المنتخب مباراتي جيبوتي مساء اليوم الخميس بالقاهرة وسيراليون الأحد المقبل في ليبيريا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويرغب المدرب السويسري في إراحة الدوليين بعدما انضموا للمنتخب الوطني بعد مباراة الجونة دون راحة، خاصة أن هناك مُتسع من الوقت قبل مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتواجد سبعة لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول خلال المعسكر الحالى، وهم : محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – مروان عطية – إمام عاشور وحسين الشحات.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلى فكرة الاستعجال فى تقييم الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير فى رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضى الذى ظهر عليه منذ قدومه للأهلى، بداع أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقى زملائه.