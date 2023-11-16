القاهرة الإخبارية: دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة تصل معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن وصول 8 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، بالإضافة الى وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أن 107 مواطنين روس غادروا قطاع غزة رفقة عائلاتهم عبر معبر رفح.

وأوضحت الطوارئ الروسية في بيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن معبر "رفح" استمر فى العمل، أمس، حتى بعد انتهاء الدوام المحدد له، مما سمح لفريق العمل التابع للطوارئ الروسية بعبور مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصرى من الحدود، مضيفا أن هؤلاء المواطنين الروس يسافرون حاليا في قافلة حافلات إلى القاهرة على أن يتم نقلهم إلى موسكو لاحقا.

يشار إلى أنه توجد في القاهرة مجموعة من المواطنين الروس الذين يبلغ عددهم 40 شخصا من الذين غادروا قطاع غزة عبر "رفح" يوم الثلاثاء، وقد تم عبور ما مجموعه 316 مواطنا روسيا من منطقة النزاع حتى الآن، وتم نقل 168 منهم بالفعل إلى روسيا.