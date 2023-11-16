سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض مخططات التهجير ونتمسك بحل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 01:34 مساءً - أكد دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، رفض كافة دعوات تهجير الفلسطينيين لسيناء، وقال: "نتمسك بثوابت دولة فلسطين، ونرفض أى انسلاخ لغزة، فهي جزء من دولة فلسطين".

وعبر السفير الفلسطينى، عن رفض فلسطين شعبا وحكومة لمخططات العدو النزوح جنوب غزة و خارجها، مؤكدا على ثوابت القضية الفلسطينية عبر دولة في الضفة وقطاع غزة والقدس العاصمة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني داعم دائم لمصر في كل المواقف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفير فلسطين بالقاهرة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على هامش زيارة السفير الفلسطيني لمعبر رفح وتفقد مصابين فلسطينيين فى مستشفيات بشمال سيناء.