نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج وأبو غزالة تدشنان قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، وذلك للتخفيف على أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي.

وتتضمن القافلة موادًا إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن ( أغذية – مياه - مستلزمات عناية شخصية – أدوية مراتب – بطاطين )، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وزيرة التضامن الاجتماعي: القافلة تأتي من منطلق الدور الإنساني لجمهورية مصر العربية في دعم قطاع غزة

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بدور مصر الإنساني في دعم شعب غزة خلال الهجوم الغاشم، مؤكدة على الشراكة والتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية.



القباج: القافلة ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع أزمة قطاع غزة

وأضافت القباج أنه تم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية المقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وهو دعم يقدر بنحو 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك وفقا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، ويتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر المعابر المتاحة.

وقالت القباج أن المعونة التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة تأتي كجزء من دعم إنساني متواصل، حيث بلغت إجمالي الدعم 10200 طن من مصر و8300 طن من المنظمات الدولية و3200 طن من دول أخرى. يتم تنسيق تسليم هذه المساعدات عبر وسائل النقل الجوي والبري، ويتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة الهلال الأحمر المصري.

القباج: نتوجه بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، لتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري للمرة الثانية هذا العام

وتوجهت القباج بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، لتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري للمرة الثانية هذا العام، وقد كان لهذه الزيارة، بما تحوي من تواصل راقي، من دعم ومساندة، مشددة على أننا مستمرون في هذا التعاون وهذا التلاحم التطوعي من أجل خدمة ومساعدة ونصرة قضايا الإنسانية أينما كانت.

ومن جانبها تقدمت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسيا وإنسانيا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصا الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، وأيضا تقديم الرعاية الطبية للإصابات التي تصل إليها عبر معبر رفح.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جهودهما وتنسيقهما الدائم مع الأمانات الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء الصحة العرب، من أجل تقديم الدعم الصحي والإنساني لكافة الدول العربية الأقل نموا، خاصة تقديم الدعم الذي نحن بصدده اليوم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك الشكر موصول إلى الهلال الأحمر المصري على تعاونه وتنسيقه معنا من أجل ضمان تجهيز وإيصال هذه المساعدات داخل قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أبو غزالة على ما صدر عن القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض منذ أيام، ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دروته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11/10/2023، بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين، وعلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود واستدامتها، مشددة على الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، وتعازينا إلى أهالي الشهداء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن والشباب.

وأوضحت أبو غزالة أن غزة لم تعد كما كانت بعد 40 يومًا بسبب ما قامت به القوى القائمة بالاحتلال من شن جرائم الحرب، المخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانتهاك لكل حقوق الإنسان، وقد أدت إلى تدمير ما يُقدر بـ 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة نحو 41 ألف وحدة سكنية، وإلحاق الأضرار بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية أخرى و279 منشأة تعليمية أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في غزة، كما أنه من المحزن استمرار تزايد أعداد القتلى والجرحى من جراء هذه الحرب الشعواء، فقد تعدى عدد الشهداء منذ بدء العدوان 11300 شهيد بينهم 4650 طفل و3145 امرأة، إضافة إلى نحو 29000 إصابة معظمها خطيرة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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