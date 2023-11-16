وزارة العمل : ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام القانون وعمل الأطفال بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:35 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الاطفال ، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية ، بمقر جامعة هليوبوليس ، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت ،والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل ..

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، انه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل ، لجعل بيئه العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل ، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، وصفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، وابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش ، وشيماء ربيع مفتش المنطقة ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بقانون العمل ، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وماهي حقوق العامل ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل ، واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفه حقوقهم وواجباتهم ، والقي الندوة عبد المنعم قاسم ، وماهر الجمل ، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين ..