الطفل الفلسطينى المصاب: بعد استغاثتى بالرئيس السيسى.. الحمد لله وصلت مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - روى الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، تفاصيل استغاثته بالرئيس عبدالفتاح السيسي لنقله للعلاج فى مصر.

وقال "الكحيل" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "أنا فى المستشفى حكيت للصحفيين قولتلهم بدى اطلع على مصر .. وبدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلعني على مصر والحمد لله وصلت مصر".

وفي إطار ما تقوم به مصر من جهود مكثفة لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني مما يعانيه من دمار وحصار، نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني الذى وجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم العلاج له، حيث تتكامل هذه الجهود مع ما تقوم به مصر لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

واستجابة لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر وتقديم الإسعافات الأولية له.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجاب لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجارى نقله لتلقى العلاج في مصر.