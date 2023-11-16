ورشة عمل بـ"خريجي الأزهر" حول "مهارات جوجل" لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:36 مساءً -

واصل اليوم، مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة عمل لطالبات كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة، تحت عنوان «مهارات من جوجل» يشارك فيها 100 طالبة.

تأتي هذه الورشة في إطار اهتمام المنظمة لتأهيل الطلاب لتنمية مهاراتهم لمواجهة التطورات المتلاحقة بسوق العمل وتكنولوجيا المعلومات.

تناول المهندس ستيفين إيليا - المدرب المعتمد بمؤسسة «إنجاز مصر» في محاضرته أهم المهارات المطلوبة في المجال الرقمي وأساسيات الرموز البرمجية والتواصل الفعال.

كما بين للمتدربين كيفية إعداد السيرة الذاتية وأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل صحي وفعال فيما يحقق أفضل النتائج الممكنة.

وقد قام المحاضر بعرض نماذج توضيحية وفتح مجال للحوار لقياس مدى استيعاب المتدربين فيما تم مناقشته خلال ورشة العمل.

من جانبه أكد علي سامي مدير المشروعات بالمنظمة، على أهمية التعاون بين المنظمة والمؤسسات المعتمدة المتخصصة، وخاصة مؤسسة «إنجاز مصر» في تأهيل وتدريب الشباب كل في تخصصه لمواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات للدخول في سوق العمل بأقدام ثابتة وخبرات مكتسبة.