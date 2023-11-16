الجامعة العربية تدشن قافلة مساعدات لغزة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - دشنت جامعة الدول العربية قافلة مساعدات إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه للسكان المحاصرين بالقصف الوحشي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، من مقر الهلال الأحمر المصري، حيث تم تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها. ومن جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إلى التعاون بين مصر ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لدعم سكان قطاع غزة، موضحة أن مصر خصصت 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية.

وأوضحت القباج، أن المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أومن المنظمات الدولية 8800 طن.

وأضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفى، أن المعونة يتم تجهيزها بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كجنود بواسل في العريش والقاهرة، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قلائل بمصاحبة الهلال الاحمر الى قطاع غزة الغالي والعزيز عبر المعابر المتاحة.

وعلى الجانب الآخر، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة سقوط عدد كبير من الشهداء في الكوادر الطبية والصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

أضافت أبو غزالة خلال مؤتمر صحفي لتدشين قافلة مساعدات إلى غزة، أن قوات الاحتلال قامت بتدمير 45 % من الوحدات السكنية بقطاع غزة، معربة عن شكرها وتقديرها لمصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجهودها لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن وفد من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة، كما نوهت إلى أنه سيتم تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت السفيرة على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ حيث تعاني المستشفيات من نفاذ ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمر تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.

دقت السفيرة ناقوس الخطر نتيجة انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة وتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، ومعاناة ما تبقى من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الصحية الطبية الأساسية ومنها الدم ومشتقاته.

كما أكدت السفيرة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على دعم فلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، وتتوصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها بأسرع وقت.