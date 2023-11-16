نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث العسكري يعلن عن خدمة تجنيدية جديدة تيسيرا على للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين تعلن إدارة التجنيد والتعبئة على إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية نموذج 7 جند ونموذج التأجيل الدراسي للطلبة 2/3 جند ونموذج 53 تعبئة.

وأكد أن ذلك سيكون من من خلال الموقع الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة من هنــــــــا، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة على الموقع.