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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة أبو النمرس (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بمدينة أبو النمرس.
حيث تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢١ شارع بمتفرعات شارع مركز الشرطة.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق 6 أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة ابو النمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.
ووجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والمصرية للأتصالات والغاز والشركة المنفذة لأعمال الرصف.