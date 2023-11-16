نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر واليابان تعززان التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى لقاء مهم في القاهرة بين الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بمصر، والسيد أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة.

تمحور اللقاء حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي والتقنيات الفضائية واستشعار البُعد.

تم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.

وأبرز الدكتور أبوالمجد جهوزية هيئته لخدمة التنمية والمجتمع من خلال مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والبرامج العلمية.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم ندوة مشتركة بين البلدين في ديسمبر المقبل لعرض نتائج الأبحاث والدراسات المشتركة في مجال الآثار، وتم دعوة السفير الياباني لحضور هذه الفعالية، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الأكاديمية والبحثية.

هذا اللقاء يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتقديم الدعم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويفتح الأبواب لتبادل الخبرات والفرص الأكاديمية بين مصر واليابان.