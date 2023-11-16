سامح شكري: التهجير القسري يعتبر جريمة حرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إن مصر تأمل أن تسفر جهودها وجهود الدول الأخرى، عن إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

ولفت شكري إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لرفض أي شكل من أشكال التهجير لأهل فلسطين.

تصريحات وزير الخارجية

وأضاف وزير الخارجية، أن التهجير القسري يعتبر جريمة حرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إمكانية لتهجير أهل فلسطين خارج وطنهم.

وقال شكري إن القاهرة على اتصال مستمر مع حماس وباقي الأطراف من أجل حل الأزمة، ونفى تعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.

وأكد شكري أيضًا على رفض مصر التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه لا يوجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية، إنه يجب السعي من أجل التوصل لأتفاق من أجل الاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

وأضاف: "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".