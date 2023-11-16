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«شباب حزب التجمع» يطلق حملة «معاك يا ريس» لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أطلق شباب حزب التجمع، حملة "معاك ياريس"، لتنظيم فعالياته دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال شهر نوفمبر الجارى، بعدد من الأنشطة والندوات والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى نشر عدد من اللافتات توضح أسباب دعمها للقيادة السياسية.

 

وأكد علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، أن الحملة ستنظم مؤتمر جماهيري في المنصورة، ومسرحية في البدرشين للتعريف بإنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية، وما عمل عليه من تمكين واسع للشباب والمرأة، والحرص على ضخ شرايين التنمية بكل محافظات الجمهورية، وتطوير قطاع الصناعة، منوها أن الحملة ستتقدم خلال فعالياتها بكتيب للتعريف بإنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومقترحات تنمية وتوطين الصناعة المحلية تحت عنوان حملة "اشتري مصري".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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