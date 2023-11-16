استمرار المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - لازالت المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات مستمرة، لتأكيد دعم المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وفيما يلي، نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.



- حزب مستقبل وطن



- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا.

- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمراً حاشداً للمرأة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسه الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة بحضور أعضاء أمانات المرأة بالمحافظة.



- حزب حماة الوطن



نظمت أمانة حزب حماة وطن بالاسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وبحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.



- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



نظمت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اولي مؤتمراتها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية

ووسط حضور اكثر من ١٠ الاف مواطن.



- التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بالقليوبية وذلك لدعم وتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية، وبحضور أكثر من 6 آلاف شخص، وعدد كبير من قادة الرأي بمحافظة القليوبية، وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية وممثلي الجمعيات النشطة، والقيادات الشابة بالمحافظة،



- حزب مصر القومي



- نظمت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة الجيزة "حدائق الأهرام" مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لأنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

- نظمت أمانة حزب مصر القومي بمحافظة القليوبية، مؤتمر جماهيري، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لأنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



- حزب المؤتمر



عقد حزب المؤتمر، مؤتمراً جماهيرياً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحضور حشد جماهيري كبير، لإعلان التأييد والدعم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



- حزب مصر أكتوبر



نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، مؤتمراً حاشداً لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، وبمشاركة جماهيرية حاشدة.



- النقابة العامة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار



نظمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار مؤتمراً عمالياً حاشداً، بالقاعة الكبرى باتحاد العمال تحت عنوان "الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر"، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، كما تبرعت النقابة خلال المؤتمر لمؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية.



- النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية



نظمت نقابة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من العاملين بالبنوك.



- النقابة العامة لعمال النقل البرى



نظمت النقابة العامة لعمال النقل البرى، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، من اربعة محافظات وهي البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة.