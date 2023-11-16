نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يدعو إلى تطوير التعليم والابتكار خلال اجتماع مجلس كلية التربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع استثنائي لمجلس كلية التربية بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تم التأكيد على أهمية تحديث المحتوى العلمي الإلكتروني ليواكب أحدث التطورات التعليمية والتكنولوجية.

وجّه الدكتور قنديل الدعوة لتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع التركيز على توفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب وتعزيز الخبرات العملية لهم.

كما أكد الدكتور قنديل على أهمية دعم البحث العلمي والمشروعات البحثية وتوفير الدعم الكامل للتحصيل العلمي المتميز.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لصالح طلاب الجامعة في جميع المجالات.

هذا الاجتماع يعكس التزام الجامعة بالتطور المستمر والابتكار في مجال التعليم العالي، وسعيها الحثيث نحو تحقيق التميز الأكاديمي والمهني لفائدة طلابها وأعضاء هيئة التدريس.