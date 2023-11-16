قانون مخالفات البناء الجديد يحدد من يتحمل قيمة التصالح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - يتحمل مقدم طلب التصالح أو من الذي يُقدم من ذوي الشأن الطلب إلى الجهة الادارية المختصة قيمة التصالح و تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، بموجب القانون الجديد.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم المتقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم مقدم طلب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

الجدية في تقديم طلب التصالح

وتقدر القيمة التي يقوم بدفعها مقدم طلب التصالح بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

دور مجلس الوزراء في قانون التصالح الجديد

ويخول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لرئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرار بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على إنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وفقا لمشروع قانون التصالح الجديد وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمالالمخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.