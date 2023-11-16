جامعة حلوان تنظم بطولة خماسية لكرة القدم لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة خماسيات كرة القدم لطلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء وعي الطالب، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية التي تعزز روح الفريق وتنمي مهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

تهدف البطولة إلى تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الإيجابي بين طلاب وطالبات كليات الجامعة، حيث ستشارك مجموعات متنوعة من الكليات في المباريات التي ستُقام في الملاعب المفتوحة بالجامعة، بدءًا من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

تأتي هذه البطولة ضمن جهود الجامعة في تعزيز النشاطات الرياضية بين الطلاب، مع إشراف كريم من الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز، مدير الإدارة.

تعتبر هذه المبادرة فرصة قيمة لتعزيز التفاعل والروح الرياضية بين طلاب الجامعة، وتعزيز أهمية الأنشطة الرياضية في بناء شخصية الطالب وتعزيز مهارات التواصل والتعاون.