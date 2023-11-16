الرئيس السيسي يوجه الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بسرعة علاج الطفل «عبدالله كحيل» في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».