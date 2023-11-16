التحالف الوطنى: 6740 طن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حجم المساعدات التى قدمها للاشقاء فى فلسطين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار التحالف إلى أنه تم تسيير 377 شاحنة محملة بـ 6740 طن مساعدات، منها 238 شاحنة محملة بـ 4760 طن مساعدات غذائية، و78 شاحنة محملة بـ 1560 طن مساعدات طبية ، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ 420 طن مساعدات إغاثية.

وقال التحالف إن المساعدات للأشقاء الفلسطينيين شارك فى تجهيزها مؤسسة حياة كريمة و32 كيانا عضو بالتحالف، وجهزها 6700 متطوع.