حـزب الله: قصفنا موقع "جل العلام" الإسرائيلى وأوقعنا إصابات مباشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - أعلن حزب الله أنه قصف موقع "جل العلام" الإسرائيلي وأوقع إصابات مباشرة، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية .

كما كان أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقعي بياض بليدا ومسكاف عام الإسرائيليين بالأسلحة، مضيفا: "أوقعنا فيهما إصابات مباشرة"، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتزداد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة ، والتي مر عليها أكثر من شهر الآن وتسببت فى استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود ما دفع البيت الأبيض لبعث رسالة تحذيرية لحكومة نتنياهو من وزير الدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.