رئيس جامعة حلوان يشيد بتميز كلية التمريض ويبرز أهمية تطوير البحث العلمي

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، كلية التمريض، حيث استقبل بحفاوة من قبل الدكتورة صفاء صلاح، عميدة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور قنديل على أهمية قطاع التمريض ودوره الحيوي ضمن القطاع الصحي، مشيدًا بتطوّر البرامج الأكاديمية وجذب الطلاب الوافدين. كما أشار إلى ضرورة اتقان اللغة كمهارة أساسية لتحقيق فرص عمل واسعة، مع التأكيد على توسيع البنية التحتية للكلية لتلبية الطلب المتزايد.



ومن جانبه، أوصى بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر لتوفير فرص تدريبية متميزة، مؤكدًا على دور الجامعة في تطوير بيئة تعليمية تحفز على الإبداع وضرورة دعم البحث العلمي وتوفير المعامل المتطورة لتعزيز جودة التعليم.



خلال الجولة، قام بتفقد القاعات الدراسية والمعامل وأعطى توجيهات لإنجاز أعمال التطوير بأسرع وقت ممكن.



ورافق الدكتور السيد قنديل في هذه الجولة كل من الأستاذ محمد ناصر، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، والدكتورة مها عبد الرحيم، والأستاذ طارق على، مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

جانب من اللقاء