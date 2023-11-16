نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة تحسين خدمات الطلاب في جولة تفقدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية دقيقة لمطعم الجامعة، في مبادرة تعكس الالتزام الثابت برفع مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.

وقام الدكتور قنديل خلال هذه الجولة بتفقد مختلف جوانب المطعم، بمرافقة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بهدف التأكد من جودة الوجبات المقدمة والاستماع إلى آراء واحتياجات الطلاب.

أكد الدكتور قنديل خلال تواجده في المطعم على حرص الجامعة الدائم على توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب، حيث تعمل الجامعة على تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع المجالات.

وركز الدكتور قنديل على أهمية دور الطالب كمحور أساسي في العملية التعليمية والتربوية، مُعربًا عن التزام الجامعة بتلبية احتياجاتهم وتوفير كل سبل الدعم لإكمال تعليمهم بنجاح.

جاء ذلك بحضور كل من هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد، وخالد زكى، مدير عام إدارة المدن الجامعية، وطارق على، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وتأكد الدكتور قنديل من استمرار جهود الجامعة في تطوير وتحسين البيئة الجامعية لتحقيق تجربة تعليمية أكثر راحة وجودة لطلابها.