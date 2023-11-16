نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة بيطرية مجانية في الوراق بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بإطلاق قافلة علاجية مجانية تهدف إلى خدمة المواطنين فى الأماكن الأكثر احتياجًا وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، وتعليمات اللواء أحمد راشد وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حيث تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بناحية وراق الحضر – إدارة الوراق البيطرية وذلك اليوم الخميس الموافق 16/11/2023 وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة الوراق البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وأسفرت القافلة عما يلي:-

1- رش عدد (1500) رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

3- علاج عدد (50) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- أخذ عدد (35) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

5- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (18) رأس ماشية.

6- تحصين عدد (45) حيوان ضد مرض البروسيلا وعدد ( 23 ) حيوان ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

7- عمل ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية