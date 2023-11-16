نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن دورتين جديدتين في التوعية الأسرية والسكانية بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن الدورتين (الثالثة والتسعون والرابعة والتسعون) بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الشرقية.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة) اعتمد أ. د/ محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف: