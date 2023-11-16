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الأوقاف تعلن عن دورتين جديدتين في التوعية الأسرية والسكانية بالشرقية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن دورتين جديدتين في التوعية الأسرية والسكانية بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن الدورتين (الثالثة والتسعون والرابعة والتسعون) بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الشرقية. 

وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة) اعتمد أ. د/ محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف:

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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