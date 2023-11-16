نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة تدريبية للكيميائيين بمياه الشرب بالجيزة على تشغيل برنامج WQi&MWQI في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فعاليات الدورة التدريبية لتشغيل برنامج "WQi& MWQI"، والخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن تلك الدورة، جاءت تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتبنى التوجه العام للدولة نحو تطبيق سياسة التحول الرقمي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وعمل منصة إلكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل أحد أهم آليات التحديث بمنظومة الجودة.

وأشار بدوي، إلى أن البرنامج التدريبي سلط الضوء على أهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات القياسية، ومراقبة مراحل إنتاج المياه، وتحديث المعامل، وإمدادها بالأجهزة الحديثة، وتدريب الكيميائيين والفنيين، وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى أهمية تدريب العنصر البشري على أحدث البرامج التدريبية المتخصصة بما يعزز من بناء القدرات ورفع الكفاءة وتطوير المهارات الوظيفية للعاملين، الأمر الذي ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

دورة تدريبية

دورة تدريبية

دورة تدريبية