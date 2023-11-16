الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:36 مساءً - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023، تشهد أجواء معتدلة الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد.

ويصبح الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يصبح لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر يشهد حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 20 كم/8س، ونسبة الرطوبة من 35 إلى 80%، مع أجواء غائمة جزئية.

وجنوب الوجه البحري يسوده شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 16 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85% والجو يكون غائم بشكل جزئي.

والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 22 كم/س، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 90%، والأجواء غائمة بشكل جزئي.

ووسط سيناء ومدن القناة، تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة 26 كم/س، ونسبة الرطوبة بنسبة 55 إلى 90% والأجواء تكون غائمة بشكل جزئي.

أما جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة تتراوح من 30 إلى 60% وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.

وشمال الصعيد يسوده شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 20 كم/س، ونسبة الرطوبة من 20 إلى 60%، أما جنوب الصعيد، يشهد نشاط للرياح معتدل بقيمة 22 كم/س، ونسبة الرطوبة من 15 إلى 35، مع أجواء غائمة جزئيًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023:

· القاهرة الكبرى: العظمى 27، الصغرى 19.

· الإسكندرية: العظمى 26، الصغرى 17.

· مطروح: العظمى 25، الصغرى 16.

· أسوان: العظمى 31، الصغرى 18.

· الوادي الجديد: العظمى 29، الصغرى 16.

· العاصمة الإدارية: العظمى 27، الصغرى 18.

· 6 أكتوبر: العظمى 28، الصغرى 18.

· شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 20.