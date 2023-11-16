سامح شكري: مصر على اتصال مستمر مع حماس والأطراف الدولية لتأمين إطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:38 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لا تزال على اتصال مستمر مع حماس والأطراف الدولية الأخرى، لمحاولة تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال 7 أكتوبر.

وأوضح سامح شكري خلال لقاء اليوم مع وسائل إعلام أجنبية، والذي نقلته وكالة رويترز: علينا أن نركز على إنشاء مرافق طبية داخل غزة حتى يكون الوصول إليها أكثر سهولة للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن جهود تقديم الإغاثة الطبية للفلسطينيين من قطاع غزة، يجب أن تتركز داخل القطاع الساحلي المحاصر، مضيفا: إذا كانت لدينا القدرة على رعاية هؤلاء الأشخاص في مستشفى الشفاء، فلن نتردد.

لا صحة للتقارير التي تفيد بأن إسرائيل وأمريكا ضغطتا على القاهرة لاستقبال لاجئين

ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة، ضغطتا على القاهرة لاستقبال لاجئين من غزة مقابل إلغاء الديون، مؤكدا مجددا أنه لا يمكن تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وتابع شكري كلامه قائلا: لا توجد حقيقة على الإطلاق ولا إمكانية لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم وموقعهم الحالي.

وأضاف أنه لا توجد صلة بين التمويل والتعاون طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي في مصر، ودور مصر في الصراع في غزة.