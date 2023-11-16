وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:38 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، عن وصول 14 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر.

وأضافت القناة أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح و8505 أطنان حجم المساعدات بمنطقة العريش.

وأشارت إلى ارتفاع عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة إلى 131 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية، مضيفة: ارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابا.. و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

وتابعت القناة :"تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد الغذائية و23 طن وقود و3766 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنا".

وذكرت أنه تم تسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها على قطاع غزة في اليوم ٤١ من الحرب واقتحمت دبابات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء بعد ساعات من الانسحاب ومحاصرته بالدبابات.