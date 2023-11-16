حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى أمانة الشباب المركزية لـ"الشعب الجمهورى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - التقت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، مع أمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.

وحضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب-المنسق العام لحملتنا الانتخابية، والأستاذ نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، والمهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، سنقوم بها مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة العامة، والمحافظات، لحين فترة الصمت الانتخابي.