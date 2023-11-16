حملة السيسى بالغربية: المشاركة بانتخابات الرئاسة حق دستورى وواجب وطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالغربية، إن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق دستورى وواجب وطنى على كل مصري ومصرية.

وأضاف: "علينا جميعا أن ننزل ولا نردد مقولة أنه ناجح ناجح، لأن المشاركة في الانتخابات توصل رساله عالمية أن مصر شعبها يتمتع بالوعى الانتخابي، وأن مصر كلها وراء قائد فطن لحقوق الدولة والمواطنين"، مناشدا المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم استخسار 5 دقائق من وقتك من أجل مصر والرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

وتحت رعاية وحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكسام مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة و أهالى ومواطنى محافظة الغربية.