الرئيس التنفيذى لـ"المتحدة": خطة مميزة لتغطية الانتخابات ونقف على مسافة واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسى من أجل المساواة بين جميع المرشحين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء من أجل دعم حق المواطن فى المعرفة، لأن المواطن يجب أن يعرف جميع المرشحين، وللتأكيد على أن الإعلام على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تلقت الشكر من جميع المرشحين تقريبا فى الانتخابات الرئاسية، متابعا: "فى أى حملة انتخابية رئاسية قادمة سيكون هناك دعم لجميع المرشحين بالتساوى".

ولفت إلى أن الشركة المتحدة أعدت خطة كبيرة من أجل تغطية متميزة للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن التواجد الإعلامى سيكون بجميع المحافظات لنقل الصورة للمواطن.

وتابع: "هناك تعاونا كبيرا بين قطاع الأخبار والصحافة والتليفزيون، وهيكون هناك مراسلين فى كل حتة وتغطية مميزة بإذن الله".

وقال: "هنعمل خط مخصوص للشكاوى، والناس تقدر تبعت عليه أى ملاحظة..في حالة وجود شكوى من التغطية الإعلامية للانتخابات".