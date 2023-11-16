موعد مباراة مصر القادمة فى تصفيات المونديال بعد الفوز على جيبوتى بسداسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - بعد فوزه الكبير على جيبوتي بسداسية نظيفة في ضربة البداية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 ، يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم الأحد المقبل الموافق 19 / 11 / 2023 في الجولة الثانية من التصفيات.

موعد مباراة مصر وسيراليون

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون في السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقفيت القاهرة في ليبيريا لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لإستضافة مباريت على أرضها حسب تعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات المونديال

وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباريات مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.