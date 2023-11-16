الزميلة شيريهان المنيري تحصل على الدكتوراه بامتياز فى الإعلام من جامعة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - حصلت الزميلة الصحفية سكرتير تحرير جريدة اليوم السابع شيريهان المنيري، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "دور الدبلوماسية العامة الرقمية بالترويج للسياسة الخارجية المصرية".

الدارسة قدمت تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي عجوة، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، والدكتور محمد عتران، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان- كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومناقشة الاستاذة الدكتور ثريا البدوي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة وفاء صلاح عبد الرحمن، استاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

ورصدت الدراسة دور الدبلوماسية العامة الرقمية، ومدى استخدامها في التواصل مع العالم للترويج للسياسات المصرية من خلال عرض وتوضيح الحقائق حول كثير من الملفات والقضايا التي تضعها الدولة في أولوياتها، مثل: ملف حقوق الإنسان والحشد لمواجهة الإرهاب الدولي والتطرف وما تقوم به الدولة من مجهودات في مواجهة الإرهاب محليًا ودوليًا.

كما رصدت الدراسة تأثير الدبلوماسية الرقمية في سياسات التوافق مع الدول الأوروبية والأمريكية وخاصة إدارة جو بايدن إلى جانب الترويج السياحي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وقد تناولت الدراسة عدد من الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك وتويتر، شملت صفحات وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للاستثمار والمواقع الحرةْ، وذلك لمعرفة مدى نجاح الدبلوماسية العامة الرقمية المصرية في الترويج للسياسة الخارجية المصرية، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعزز هذا الدور الذي من شأنه الترويج لرؤية الدولة المصرية في مختلف الملفات والقضايا ولجذب الاستثمار والترويج السياحي وتحسين صورة الدولة الذهنية في الخارج، مع التعرف على المعوقات التي تحول دون الاستخدام الفعال لمواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسياسات الخارجية للدولة، وتعزيز جميع الآليات والأدوات التي تؤدي إلى نجاح توظيف الدبلوماسية العامة الرقمية في مصر.