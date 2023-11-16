أخبار مصرية

القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية و"راديو" أحدث مشروعات "المتحدة"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استعدادات الشركة المتحدة لإطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية في أقرب وقت.حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية، فريق عمل رائع وانجاز مهم نتمنى كل التوفيق لفريق العمل المميز لقناة القاهرة الإخبارية".

 

عمرو الفقي

عمرو الفقي

كما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق راديو القاهرة الإخبارية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": " قريبا راديو القاهرة الاخبارية fm"

احمد الطاهري

احمد الطاهري


 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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