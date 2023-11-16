القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية و"راديو" أحدث مشروعات "المتحدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استعدادات الشركة المتحدة لإطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية في أقرب وقت.حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية، فريق عمل رائع وانجاز مهم نتمنى كل التوفيق لفريق العمل المميز لقناة القاهرة الإخبارية".

عمرو الفقي

كما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق راديو القاهرة الإخبارية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": " قريبا راديو القاهرة الاخبارية fm"

احمد الطاهري