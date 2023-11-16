محمد صلاح يحتفظ بـ"كرة السوبر هاتريك" مع منتخب مصر فى مباراة جيبوتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - احتفظ محمد صلاح قائد منتخب مصر بالكرة الخاصة بالمباراة التي أنتهت منذ قليل بين الفراعنة و منتخب جيبونى التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026.

وجاء احتفاظ محمد صلاح بالكرة عقب تسجيلة 4 أهدف في مباراة واحدة بقميص منتخب مصر لأول مرة في تاريخه.

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.