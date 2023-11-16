فيتوريا: الفوز على جيبوتى بسداسية لن يخدعنا و الفارق كبير لصالحنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - أكد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر ، إن فوزالفراعنة على جيبوتى بسداسية نظيفة لن يخدع الجهاز الفنىى فى افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

وقال فيتوريا فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى للمباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، أنه كان يعلم جيدا فارق المستوى بين منتخب مصر وجيبوتى قبل اللقاء ، مُشيراً إلى أن الفارق بين المنتخبين في التصنيف الأفريقى والدولي يصب في مصلحة مصر بكل تأكيد لذا كفة منتخب مصر هي الأكبر .

وأشار فيتوريا إلى أن استغلال المساحات و توظيف اللاعبين الجيد كان مهم بالنسبه له أكثر من النتيجة ،مؤكدا على ان محمد صلاح يستطيع الاستشفاء البدنى سريعا و سيكون جاهزا للقاء المقبل أمام سيراليون .

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.