ترتيب منتخب مصر في تصفيات المونديال بعد سداسية جيبوتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية.

وتستعرض صوت الأمة ترتيب المجموعة كالتالى :



1 ) منتخب مصر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب إثيوبيا .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب سيراليون .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب بوركينا فاسو .. دون نقاط.

5 ) منتخب غينيا بيساو .. دون نقاط.

6 ) منتخب جيبوتى .. دون نقاط.

منتخب مصر لكرة القدم يبدع أمام جيبوتي

وكان حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير

ويرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ان إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

وقال محمد صلاح فى تصريح لقناة أون تايم سبورتس أن المنتخب قادر على تحقيق نتيجة ايجابية فى أمم أفريقيا المقبلة تحت قيادة فنية جديدة.

وشدد صلاح على أن تسجيل أربعة أهجداف في مباراة جيبوتي أمر جيد لكن الأهم هو فوز منتخب مصر فالأنتصارت الجماعية هي الأهم له ، مُشيراً إلى ان علاقته قوية بجميع لاعبي منتخب مصر فهو يعرف البعض منهم منذ أكثر من 12 عاماً وهناك روح جيدة للغاية بين الجميع في معسكر المنتخب الوطني دائماً.

وتحدث عن تسجيله 200 هدف في إنجلترا ، قائلاً: هذا أمر رائع بالطبع ..لكني أحلم أيضاً بمواصلة الأنجازات الجماعية ، ووجه صلاح رسالة للجماهير المصرية قائلا :" أتمنى عودة القاعدة الجماهيرية للمنتخب مُجدداً ، وليس فى مباراة الصعود في ختاك التصفيات ، مُتمنياً أن يعود الجمهور لدعم المنتخب الوطني في جميع المباريات وليس في مباراة واحدة فقط خلال ختام التصفيات.