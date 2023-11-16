حازم إمام: محمد صلاح يبذل مجهود رائعاً مع الفراعنة وشكراً للشركة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً - يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم الفراعنة يبذل قصارى جهده و يؤدى مع عليه فى صفوف الفراعنة ، مُشيداً دور صلاح مهم مع الفراعنة منذ سنوات طويلة وليس منذ اليوم بعدما قاد افراعنة لتحقيق فوز كبير على جيبوتي اليوم ،الخميس، بسداسية نظيفة كان من نصيب نجم ليفربول منها أربعة أهداف.

وقدم حاز إمام الشكر لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاحها في الفوز بحصول قنوات أون تايم سبورت على حقوق البث التلفزيوني لمباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقوق ملخصات كل مباريات المنتخبات الأفريقية في التصفيات.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.