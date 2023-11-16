حزب ”المصريين“ يناقش خطة دعم وتأييد الرئيس السيسي في السباق الانتخابي بالبحر الأحمر "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:34 مساءً -

عقدت أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، برئاسة هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا، رئيس الحزب، لبحث خطة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال الفترة المتبقية من الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي.

ورحب ”عبد السميع“ في بداية الاجتماع بالهيكل التنظيمي لأمانة البحر الأحمر، موجهًا الشكر لجميع الأمناء على أدوارهم وجهودهم خلال الآونة الأخيرة، كما رحب بالأعضاء الذين انضموا حديثًا إلى أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، مطالبًا الجميع بضرورة بذل أقصوى ما لديهم من طاقة لأجل خدمة الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحزب، والتي تتمثل في كونهم جزءًا أصيًلا من الشارع المصري ولابد أن يستمر ويزيد النسيج القوي بين أعضاء الحزب والمواطنين في جميع أنحاء محافظة البحر الأحمر.

وقال أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، إن المرحلة المُقبلة من عُمر الوطن تتطلب جهودًا كبيرة من الجميع، خاصة أننا على أعتاب عُرس ديمقراطي كبير يتابعه جميع دول العالم بشغف منقطع النظير، ولابد على جميع القوى الوطنية الالتفاف حول القيادة السياسية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل استمرار مسيرة البناء والتعمير ومواصلة الإنجازات التي عكف على تشييدها خلال 10 سنوات مضت.

وأضاف أن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب رفع مستوى الأداء العمل الحزبي إلى الدرجة القصوى، نتيجة لرصد الواقع المحيط سواء الداخلي أو الخارجي، الذي يتطلب استهداف العقول المبدعة من أجل رفع نسبة الوعى المجتمعي لدى جميع المواطنين بخطورة المرحلة الحالية والمقبلة، مشددًا أنه لابد من تكثيف حملات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع شوارع البحر الأحمر.

وشدد ”عبد السميع“ أيضًا على ضرورة التوعية بمهددات المرحلة الحالية والمقبلة ، فضلًا عن منجزات المرحلة السابقة التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوطن دول كلل أو ملل في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تُشبه الظلام الحالك، ولكن إرادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبناءه المصريين الأوفياء أضاءت درب أم الدنيا مرة أخرى، وحان الوقت لرد الجميل للقائد من أجل استمرار منجزات مشروعه القومي للدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور كلًا من شادي باسم، أمين مساعد، فايزة أحمد، أمين مساعد، أسامة مجدي، أمين مساعد، علي أبو الشيخ، أمين التنظيم، ولفيف من قيادات وأعضاء أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.